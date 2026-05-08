ロケバスの車内で女性に性的暴行を加えたとして不同意性交などの罪に問われた「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告の第三回公判が８日、東京地裁で開かれた。第三回公判では当日のロケに同行していた男性ディレクターが出廷しロケの全容を証言した。今回のキャスティングは撮影地ありき。被害女性のＡさんはＳＮＳで活動するインフルエンサーで「本件地域の撮影に以前も出ていただきました。過去の実績から今回