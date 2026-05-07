NetEase Gamesが開発・運営する非対称対戦サバイバルゲーム『Identity V 第五人格』は、2026年5月5日に開催された「Call of the Abyss IX（COA IX）ワールド決勝トーナメント」最終日において、新モード「手記の加筆」を発表し、コンセプトCGを世界初公開した。本モードは6月の実装を予定している。■新モード「手記の加筆」について「手記の加筆」は、『Identity V 第五人格』に新たに追加されるゲームモードだ。従来の非対称対戦