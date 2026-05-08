滋賀ふるさと観光大使を務めるアーティスト・西川貴教が発起人となり、琵琶湖の水質保全と地域振興をテーマに掲げて毎秋開催してきた大型野外ライブイベント『イナズマロック フェス』が、今年も滋賀・草津市の烏丸半島芝生広場で開催されることが決定した。今年からは名称を『FEST. INAZUMA（フェスト イナズマ）』へ刷新し、第1弾出演アーティストも発表された。【写真】特製の「HOT LIMIT」スーツでミャクミャクとツーショッ