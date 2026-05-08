元「KAT―TUN」でシンガー・ソングライター、俳優の赤西仁（41）が8日までに自身のインスタグラムを更新。実父の写真を公開し反響を呼んでいる。赤西は「ボクのパパの若い頃#dad #父 #赤西 #初公開 #ノボルちゃん」とつづり、若い頃の実父の写真を披露。ファンからは「仁くんのパパさん似てる」「遺伝子が最強」「似てる！パパもかっこいい」「ちょいワルお父さんですね〜」「パパ？ヤンキー？笑」「そりゃ息子もかっこよ