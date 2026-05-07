三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）とGoogleは5月7日、リテール領域における戦略的提携に合意した。 GoogleのAI技術や多様なサービスを活用し、日常生活に金融が自然に溶け込む新たな顧客体験の創出が図られる。 AIエージェントが購買と決済を自律支援 提携の第1弾として、Google CloudのAI技術を活用した「エージェンティックコマース（Agentic Commerce）」および「