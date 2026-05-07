歌手の中森明菜が5日、経済ニュース番組「WBS（ワールドビジネスサテライト）」（テレビ東京系）に出演した。「極めて異例」という独占インタビューに応じ、涙ながらに平和への思いを語った。 同番組は3月30日よりエンディングテーマ曲を中森の新曲「カサブランカ」に変更しており、同曲は同番組のために書き下ろされたもので、これを機に中森への独占インタビューが実現したようだ。歌手活動44周