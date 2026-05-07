PayPayは、2025年度通期および第4四半期の決算説明会を開催し、事業の成長性と収益性の合計値を示す指標「Rule of X」において56％を達成したと発表した。営業収益は前年比27％増の3807億円となり、全体の41％を金融関連事業が占めた。 決済と金融の収益状況 PayPayの25年度通期決算は、営業収益が前年から拡大し3807億円となった。調整後EBITDAマージンは29％。売上成長率（27％）とマージン（29％）を足し