シンガー・ソングライターのアンジェラ・アキが７日に自身のインスタグラムを更新し、緊急手術の経緯と病状を説明した。この日夜に公式サイトで「穿孔性（せんこうせい）虫垂炎による腹膜炎」と診断され、緊急手術したことを報告。ライブ３公演の延期・中止を発表した。公式サイトの発表では「４／２８（火）に腹痛などの症状があり緊急搬送され、医師から『穿孔性虫垂炎による腹膜炎』と診断され、緊急手術となりました。術後