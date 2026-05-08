ミランダ・カーが、シンプルながらも圧倒的な存在感を放つ最新スタイルを披露しました。白地にブラックのドットが映えるセットアップで登場し、43歳とは思えない透明感とスタイルの良さが改めて注目を集めています。 今年も人気のドットプリント この日のルックは、Carolina Herrera（キャロリーナ・ヘレラ）のクロップド丈のキャミソールトップに、タイトなミディ丈スカートを合わせたセットアップ。