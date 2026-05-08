幸せそうなデートに見えた裏側で、しんじは「人生史上、これほどイライラする時間はなかった」と顔を歪ませ猛烈な不快感を表明した。【映像】石丸がキレた問題のデートシーン（実際の映像）5月7日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女