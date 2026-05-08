自民党の総裁選などで高市陣営が、他の候補者を中傷する動画を作成しSNSで拡散していたとの一部報道について、国会で事実関係を問われた高市総理大臣は「一切行っていないと報告を受けている」と否定しました。【映像】「そうだ！」と議場からヤジが飛ぶ瞬間（実際の様子）立憲民主党・小島とも子参院議員「高市総理周辺が関わったとされるある重大な疑惑が浮上しています。事実だとすれば選挙の正当性が疑われ、民主主義の根幹