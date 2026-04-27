2005年、腰を振りながら「フォー！」と叫ぶ“ハードゲイ”キャラで一世を風靡したレイザーラモンHG氏。その人気絶頂期に出演した細木数子さんの冠番組『ズバリ言うわよ！』で持ちネタを披露した際、細木さんから「気持ち悪い！」「無礼な態度はやめなさい！」と一喝され、スタジオは凍てついた空気に包まれた。 【画像】「心の中では泣いてました」細木数子との“伝説の共演”の裏側を語るレイザーラモン