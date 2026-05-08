俳優の仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後8：00）第17回「小谷落城」が3日に放送された。浅井長政を巡る大胆な演出と、お市による“介錯”という衝撃的なラストが描かれ、SNSでは「新解釈すぎる」「史実無視だけど、よりドラマチック」「感動した」「涙なしには見られない」など大きな反響を呼んだ。【写真】「史実無視」でも…ネット感動のシーン本作は、大河ドラマ第65作。豊臣秀吉を支えた“天