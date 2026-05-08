WHO＝世界保健機関は7日、クルーズ船に関連したハンタウイルス感染疑いの8人のうち、5人の感染が確定したと発表しました。WHOのテドロス事務局長は7日、クルーズ船「MVホンディウス」において、ハンタウイルスに感染した疑いがある8人のうち、5人の感染が確定したことを明らかにしました。ウイルスの潜伏期間が長いため、今後、さらに症例が増える可能性があるとしています。確定した患者からは、ネズミなどが媒介するハンタウイル