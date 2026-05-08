今日8日、マーシャル諸島付近で熱帯低気圧(台風のたまご)が発生しました。この熱帯低気圧が台風に発達するかは、まだ分かりませんが、これからの季節は台風の発生が増えてくるため、熱帯低気圧の動向に注意が必要です。本格的な雨のシーズンに入る前に、大雨への備えを進めておきましょう。マーシャル諸島付近で熱帯低気圧(台風のたまご)が発生台風5号は今日8日正午現在、カロリン諸島にあって1時間に15キロの速さで西に進んでいま