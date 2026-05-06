5月6日午前7時ごろ、福島県郡山市の磐越自動車道上り線で、新潟の北越高校の生徒20人を乗せたバスがガードレールに衝突し、後続の車2台を巻き込んだ事故が発生した。男子高校生1人が車外に投げ出されて死亡したほか、高校生を含む26人が怪我を負い病院に搬送された。「事故にあった高校生らは、ソフトテニス部の部員で、6日午前5時30分ごろに新潟市の高校を出発し、福島県内に移動中でした。後続の車には子供4人を含む6人が乗って