ホテルの客室にカセットコンロを持ち込み、鍋や焼き肉を楽しむ──。SNS上では、魚介類たっぷりの鍋や自炊カレーなど、いわば“部屋キャンプ”のような体験談まで散見される。旅先で手に入れた新鮮な食材をその場で味わいたい、という気持ちは理解できなくもない。しかし、ホテル側にとっては火災や設備トラブルのリスクを伴うだろう。では、こうした行為は法的にどのように評価されるのだろうか。●客室で焼き肉→煙で火災報知器