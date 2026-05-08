ABEMAアナウンサーの瀧山あかね（31）が、7日深夜放送のテレビ朝日系「見取り図じゃん」（木曜深夜0時15分）に出演。気にくわない女性アナについてぶっちゃけた。女性出演者が普段言えないことを打ち明けるトーク企画「大きい声では言えないけど、小さい声なら言える女子会」を放送。瀧山は「アナウンサーって裏でテキーラとか飲んでるのに、みんな表で清楚（せいそ）ぶってるのが気にくわない」と言い放って共演者をザワつかせた