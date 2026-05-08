ロケバス内で女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交などの罪に問われた元ジャングルポケットの斉藤慎二被告の第３回公判が８日、東京地裁で行われた。斉藤は紺のネクタイに黒スーツ姿。検察側の証人として被害者の女性と、斉藤被告が出演した番組のディレクターが出廷した。ディレクターはロケから６日後に、女性と共通の知人から、女性が被害にあったことを「初めて知った」といい「ロケでそういうことになることと、ロ