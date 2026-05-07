きのう、福島県郡山市の磐越道で21人が死傷したバス事故で、警察はバスを運転していた68歳の男を逮捕しました。過失運転致死傷の疑いで逮捕されたのは、新潟県胎内市の無職・若山哲夫容疑者（68）です。この事故はきのう、郡山市の磐越道上り線で高校生を乗せたマイクロバスがガードレールなどに衝突し、あわせて21人が死傷したもので、新潟市の北越高校3年の稲垣尋斗さん（17）が死亡しました。現場にブレーキ痕はなく、バスはス