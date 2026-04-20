居場所がない彼らが行き着く場所とは？【漫画】本編を読む深夜まで街を徘徊し、飲酒や喫煙を繰り返す10代の若者たち。東京の「トー横」や大阪の「グリ下」、名古屋の「ドン横」、福岡の「警固界隈」といった場所は、家庭や学校に居場所がない彼らの受け皿となっている。しかし、墨染清さん(@sumizomesei)が描く『ようこそ、ぽかぽか幼稚園』は、そんな少年たちが最後に行き着く「別の場所」を提示する物語だ。ようこそ、ぽかぽか幼