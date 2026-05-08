大分市内の塾教室で、女児の下着を盗撮しようとしたとして、45歳の塾講師の男が逮捕されました。 性的姿態撮影等処罰法違反（未遂）の疑いで逮捕されたのは、大分市法勝台の塾講師・大野達也容疑者（45）です。 大野容疑者は去年12月、勤務先の塾教室で、女児のスカート内の下着をスマートフォンを使って撮影しようとした疑いが持たれています。 警察によりますと、市内の道路を走行していた大野容疑者の車を警察官