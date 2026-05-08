日本野球機構（ＮＰＢ）が、危険なスイングに対して罰則を導入する方針であることが８日、明らかになった。１１日のＮＰＢと１２球団による実行委員会で議題として取り上げ、細部を検討、確認した上で成文化し今季から運用となる見通し。４月１６日のヤクルト−ＤｅＮＡ戦で、打席のヤクルト・オスナ選手がスイングした後に手から離れたバットが、球審を務めていた川上拓斗審判員（３０）の左側頭部を直撃した事案を受け、危険