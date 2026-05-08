クルーズ船内でハンタウイルス集団感染、WHO会見 主な質疑応答まとめ 世界保健機関（WHO）は、アルゼンチンからカーボベルデへ向かっていたオランダ船籍のクルーズ船「ホンディウス号」で発生したハンタウイルス（アンデス株）の集団感染について、7日にスイスで特別記者会見を開きました。 これまでに8名の感染とうち3名の死亡が確認されています。テドロス事務局長や専門家らが、現状のリスク評価や今後の