千葉県市原市で、夫婦を車ではねてケガをさせた疑いで逮捕された76歳の男性が不起訴処分になりました。76歳の男性は4月19日、市原市の商業施設の駐車場で駐車の仕方で夫婦と口論になった際、夫を車ではねたうえ、逃げるのを止めようと車のドアノブに手をかけた妻を引きずりケガをさせた疑いで逮捕されました。夫は骨折、妻も足にケガをしましたが、命に別条はありませんでした。千葉地検は男性を8日付けで不起訴処分としました。千