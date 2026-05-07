ハンタウイルス感染症で1月に息子を亡くした男性＝6日、アルゼンチン東部（AP＝共同）【サンパウロ共同】大西洋を航行していたクルーズ船で「ハンタウイルス」の集団感染疑いが出ている問題で、船が出航したアルゼンチンの保健省は6日、感染源特定に向けた調査を開始したと発表した。地元メディアによると、国内で昨年から感染が拡大しており、今年に入って42件の感染例が報告されている。クルーズ船はアルゼンチン南部ウスア