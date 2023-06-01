恋愛そっちのけで自己プロモーションに走るメンバーの姿に、夫が不倫で離婚＆自己破産した美人シンママのエリナが「みんな売名なの？」と涙ながらに問いかけ、番組は最悪の空気で最終回を迎えた。【映像】夫の不倫で離婚・破産した美人シンママの濃厚キス5月7日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組