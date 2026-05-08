「行き過ぎ」圏に達してきた投機円売り＝当局は円買いへの転換を意識か 投機筋の代表格であるヘッジファンドの取引を反映しているCFTC（米商品先物取引委員会）統計の投機筋の円ポジションは、4月28日時点で売り越しが10.2万枚となり、2025年1月のトランプ政権発足後で最大となった（図表1参照）。これまでの実績からすると、売り越しが10万枚以上になると「行き過ぎ」圏といえる。トランプ政権発足以降、ヘッジファンドなど投機