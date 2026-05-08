新型駆逐艦「崔賢」の航海試験を視察する北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記（手前）＝7日（朝鮮中央通信＝共同）【北京共同】北朝鮮メディアは8日、金正恩朝鮮労働党総書記が新型駆逐艦「崔賢」の航海試験を7日に視察し、就役に向けて6月中旬に海軍へ引き渡すよう命じたと報じた。この駆逐艦は黄海で核弾頭を搭載したミサイルの運用を想定しているとされる。ミサイルは日本の一部地域も射程圏とする可能性がある。金氏の視察には