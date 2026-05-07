霜降り明星・粗品が、“ツッコミ”という芸に本気で向き合う新たなお笑い特番が誕生する。フジテレビ系『ツッコミ芸人No.1決定戦 ツッコミスター』が、23日(21:00〜)に放送される。(左から)粗品、『ツッコミスター』メインビジュアル同番組は、ツッコミ芸人No.1を決める新たなお笑い大会。MCを務めるのは、ツッコミ界の覇者・霜降り明星の粗品で、フジテレビとタッグを組み、“ツッコミ”という芸を主役にした大型お笑い特番を届け