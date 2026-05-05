三越伊勢丹の公式サイトより 女性自身

東京・日本橋三越本店の「イタリア展」サンドイッチ店の動画が炎上

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 東京・日本橋三越本店の「イタリア展」について「女性自身」が伝えた
  • サンドイッチ店の店員が食材を「直食い」する動画が炎上しているという
  • 三越伊勢丹HDは取材に対し「今回の事案は明らかに不適切」として謝罪した
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