漫画『ONE PIECE』（ワンピース）の第２回 ONE PIECE キャラクター世界人気投票「WT100（ワールドトップ100）」の中間結果が、ビジュアルとともに発表され、23位にランクインしたキャラクターがネット上で話題になっている。【画像】気になる100位まで！『ワンピース』人気キャラ投票の中間結果まとめこれは2021年に連載1000話記念として第１回を開催して以来、約５年ぶりとなるキャラクター世界人気投票。投票対象は1567キャ