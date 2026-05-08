マクドナルドが展開する「ほんのハッピーセット」から、2026年第3弾が登場！シールを使って自分だけの絵本を創作できるシールブック「スイミー」と、運ぶ乗りものが盛りだくさんのミニ図鑑「小学館の図鑑NEO 運ぶ乗りもの」が発売されます。 マクドナルド「ほんのハッピーセット」シールブック「スイミー」／ミニ図鑑「小学館の図鑑NEO 運ぶ乗りもの」 ©Shogakukan 2026 価格：510円(税込)〜発売日：2026年5月