退職に応じない従業員を掃除担当へ異動→給料を30万円近く減額→仕事を与えず…。 このような不当な人事異動について争われた事件で、裁判所は「違法」と判断した。 さらに、退職勧奨、給料の減額、職場で孤立させるなどの違法行為も認定され、裁判所は会社に対して「慰謝料200万円を支払え」と命じた。 以下、事件の詳細について、実際の裁判例をもとに紹介する。（弁護士・林 孝匡） 事件の経緯 女性従業員のAさんは、