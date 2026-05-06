NHKの佐々木芳史アナウンサーが、5日放送のNHK総合『ニュース６４５(関東・山梨)』に出演。“うまいこと”が言えず、謝罪するシーンがあった。【画像】生放送“20分前”の出来事に驚き…『あさイチ』に登場した大物ゲスト6時45分になり、様々なニュースを伝えた。VTRが終わり、少しの間のあと「さて、続いては全国の気象情報ですが、やや時間が余りました。今ここで、何かうまいことを言おうかと思ったのですが、とくに思い浮