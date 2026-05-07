人気ゲーム『スーパーマリオ』シリーズの新作アニメ映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』（4月24日公開）の国内興収情報が発表された。公開13日間で観客動員数394万人、興収54億621万1110円億円を記録した。この成績は、2026年度に公開された洋画作品の記録を更新中で、週末の動員ランキング（5月1日〜3日）は2週連続1位となっている（興行通信社調べ）。【画像】新キャラ登場！映画『ザ・スーパーマリオギャラクシ