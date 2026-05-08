日本マクドナルドは5月15日、ハッピーセット「へんしん!マクドナルドロボ」と「ちいかわ」、ほんのハッピーセット「スイミー」と「運ぶ乗りもの」を全国のマクドナルド(一部店舗を除く)で発売する。ハッピーセット「へんしん!マクドナルドロボ」「ちいかわ」○マクドナルドのお店や商品がロボットに変形へんしん!マクドナルドロボは、マクドナルドの店舗や商品が、動物や恐竜などのロボットに変形するおもちゃ全8種。第1弾(5月15日