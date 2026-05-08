ハローキティが8日、プロ野球パ・リーグ、ソフトバンクーロッテ戦（みずほペイペイドーム）の始球式に登場した。限定ユニホームでマウンドに立つと、大きく振りかぶって投じた一球は、何度もバウンドしたものの、キャッチャーに向かって真っすぐ転がり、ミットに収まった。捕手・海野が捕球するのを見届けたキティは、ジャンプして大喜び。球場からは大きな拍手が送られた。始球式直前にはグラウンドの隅でウィッシュミー