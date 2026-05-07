焼肉ライク（東京都港区）が展開する焼肉のファーストフード店「焼肉ライク」が、焼肉セットを注文した人を対象に、「ごはん・キムチ・スープ」がおかわり自由となるキャンペーンを5月17日まで実施中です。【えっ！】コレが最安！690円だけどボリューミーな対象メニューを見る！実施店舗一覧も！同社は、キャンペーンについて、「連休中は出費がかさみやすく、連休明けには節約志向が高まる時期。さらに、長い休暇明けはだ