ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）が早くもドジャースの大谷翔平投手（３１）を超えた――。開幕から３７試合でメジャー２位の１３本塁打は昨年の大谷の５５発を上回るシーズン６１本ペースだ。メジャー移籍時の低評価を吹き飛ばす活躍にＭＬＢ公式サイトは第３回打者パワーランキングでは６位に選出した。一部のＳＮＳでは「オオタニより上だ」という声も上がっている。さすがに気が早いが、ＭＬＢ公式Ｘ（旧ツイッター