湘南がサプライヤーとの15シーズン目を記念した特別ユニフォームを発表湘南ベルマーレは5月7日、オフィシャルサプライヤーであるPENALTYとの15シーズン目を記念した「BELLMARE×PENALTY 15シーズン記念ユニフォーム」を発表したなか、即完売となり話題となっている。2012年から湘南のサプライヤーを務めるPENALTY。今回の記念ユニフォームは、同ブランドが手掛けた歴代ユニフォームの要素を1枚に集約したデザインが特徴となっ