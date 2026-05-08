“東京ノース”の魅力とは？東京23区の中古マンション価格の上昇が止まらない。国内最大級の不動産データバンク「東京カンテイ」（４月23日配信）によると４月の東京23区の中古マンション（70平米換算）の平均価格は、１億2425万円。前の年の同じ月に比べて、30.8％上昇した。これは、バブル期を超える価格水準という。サラリーマンがマンションを購入しようと思っても、東京23区内だと今や中古ですら手が届かない価格で、マイホー