フィギュアスケート女子で２００６年トリノ五輪金メダルの荒川静香さんが、アイスショーの写真をアップした。６日に自身のインスタグラムを更新し「Ｒｉｏ２０１７→２０２６」と投稿。美少年と手をつないで撮影した一枚は、２０１７年の「氷艶ｈｙｏｅｎ２０１７−破沙羅−」でのもの。そして現在２０２６年に撮影した２枚は、「ＴｈｅＭＥＬＴ−ＣｒｏｓｓｏｆＲｏｏｔｓ−」でのものだ。この美少年「Ｒｉｏ」