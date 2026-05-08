日本経済に何よりも必要なのは賃上げ！そう信じる週プレは、現役世代の賃金事情を2023年から毎年調査し続けてきました。物価上昇が始まってはや4年。ベアはどこまで浸透した？ボーナスは？原油高やAIの影響は？総力調査した！どんな業種であっても時代の波にはあらがえない！今回は、強烈な逆境の中で奮闘する仕事人たちをご覧あれ！【みんなの給与明細2026年 春闘お疲れさまでしたVer. Part6】＊本特集に出てくる年収や