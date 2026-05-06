ボクシング４団体統一王者の井上尚弥（３３）＝大橋＝が６日、日本テレビ「ｎｅｗｓｚｅｒｏ」に出演。２日に行われたＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ同級１位の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝との４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチを振り返った。６年前に３５歳で引退を考えていることを明かすＶＴＲが流れた後、「あと２年となった時に（当時の自分は）いいところを捉えているな」と切り出し、「今は年齢ではなくて、自