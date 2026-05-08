「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が8日、Xを更新。「節約」に対し否定的な高市政権のスタンスに対し、疑問を呈した。ひろゆき氏は、日本経済新聞電子版のXアカウントにポストされた、同紙のネット記事を添付。同記事ではガソリンやナフサの供給が優先されるなどし、中東危機前と比べて重油のスポット価格が5割高になるなど、重油の高騰が続いていることなどが報じられている。これをうけ、ひろ