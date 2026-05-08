ホルムズ海峡でイランの攻撃を受けた米軍が自衛レベルでイランの軍事施設を打撃したと明らかにした。7日（現地時間）、対イラン戦争を総括指揮する米中央軍はX（旧ツイッター）に声明を出し、「7日、米海軍の誘導ミサイル駆逐艦がホルムズ海峡を通過してオマーン湾に向かう途中、米軍はイランの理由のない攻撃を阻止し、自衛的措置として反撃した」と伝えた。中央軍は同日、「トラクスタン」「ペラルタ」「メイソン」の米駆逐艦3隻