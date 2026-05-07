きょう午後、三重県津市で下校途中だった小学1年の男の子が、ワンボックスカーにはねられ死亡ました。 【写真を見る】【速報】下校途中の7歳男児 ワンボックスカーにはねられ死亡 運転していた35歳女性にケガなし 三重･津市 警察によりますと事故があったのは、津市高茶屋の県道で きょう午後3時頃、下校途中だった、小学1年生の男の子が直進してきたワンボックスカーにはねられました。 胸などを強く打ち約1