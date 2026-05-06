「セブンイレブン」は、5月7日（木）から3日間限定で、人気のパンが100円（税抜）で購入できる「感謝割り」を、全国の店舗で開催する。【写真】小腹に最適！甘い菓子パンもラインナップ■朝限定で実施今回「セブンイレブン」創業52周年の「創業感謝祭」より「感謝割り」第2弾として開催されるのは、5時00分〜11時00分の朝限定で人気のパン6品が100円（税抜）で販売される期間限定のフェア。対象商品には、たまごフィリング