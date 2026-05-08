5月3日にボートレース鳴門で男性の遺体が浮いているのが見つかった事案で、男性の死因が溺死だったことが分かりました。鳴門市のボートレース鳴門では、5月3日の朝、レース場内に男性の遺体が浮いているのが見つかりました。警察によりますと、遺体の身元は大阪市の69歳の男性で、司法解剖の結果、死因は溺死だったとが明らかになりました。死亡したのは、発見の数日前から発見当日までの間とみられ